Власти Крыма ограничили передвижение мопедов и мотоциклов ночью

В Республике Крым с 17 июня 2026 года вводят временное ограничение на передвижение мототехники в ночное время. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Под действие новых правил попали мотоциклы, мопеды, питбайки, квадроциклы, мотороллеры и иная мототехника. Ограничения установили на период с 20:00 до 06:00.

Как сообщили в пресс-службе республики, основная цель введенных мер связана с обеспечением общественной безопасности, а также охраной военных, важных государственных и специальных объектов.

Ограничения начали действовать на всей территории республики. Решение приняли в рамках временных мер безопасности.

«Ъ-Кубань» писал, что власти Сочи в период летнего курортного сезона усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) и мототранспорта. Дополнительно в городе готовят временные ограничения для движения грузовых автомобилей массой свыше 2 тонн на ряде центральных улиц и магистралей.

Мария Удовик