В Сочи введут дополнительные меры безопасности для пользователей СИМ
Власти Сочи в период летнего курортного сезона усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) и мототранспорта. Дополнительно в городе готовят временные ограничения для движения грузовых автомобилей массой свыше 2 тонн на ряде центральных улиц и магистралей.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как сообщили в администрации курорта, необходимость дополнительных мер связана с традиционным увеличением числа отдыхающих, а также ростом количества пользователей электросамокатов, мопедов, мотоциклов и другой мобильной техники в период отпусков и школьных каникул.
Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что город проводит совместные рейдовые мероприятия с представителями Госавтоинспекции и компаниями, предоставляющими услуги проката средств индивидуальной мобильности. Основное внимание уделяют соблюдению требований безопасности на дорогах и предупреждению аварийных ситуаций.
По данным мэрии, за январь—май 2026 года на территории курорта зарегистрировали 55 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и средств индивидуальной мобильности. В результате этих аварий травмы получили 63 человека. Среди пострадавших оказались шесть несовершеннолетних.
В администрации подчеркнули, что профилактическая работа направлена на снижение аварийности в высокий туристический сезон, когда нагрузка на дорожную инфраструктуру города существенно возрастает. Контрольные мероприятия охватывают как пользователей личного транспорта, так и клиентов сервисов аренды.
Одновременно власти города планируют ввести временные ограничения для грузового транспорта. После 28 июня движение автомобилей с разрешенной максимальной массой более 2 тонн намерены ограничить ежедневно с 08:00 до 20:00.
Ограничения затронут ряд улиц Центрального района Сочи и Адлера. В перечень вошли часть Курортного проспекта, проспект Пушкина, а также прилегающие к ним городские улицы. Мера направлена на снижение транспортной нагрузки в период максимального туристического потока и повышение безопасности дорожного движения.