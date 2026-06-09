В Сочи введут дополнительные меры безопасности для пользователей СИМ

Власти Сочи в период летнего курортного сезона усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) и мототранспорта. Дополнительно в городе готовят временные ограничения для движения грузовых автомобилей массой свыше 2 тонн на ряде центральных улиц и магистралей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в администрации курорта, необходимость дополнительных мер связана с традиционным увеличением числа отдыхающих, а также ростом количества пользователей электросамокатов, мопедов, мотоциклов и другой мобильной техники в период отпусков и школьных каникул.

Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что город проводит совместные рейдовые мероприятия с представителями Госавтоинспекции и компаниями, предоставляющими услуги проката средств индивидуальной мобильности. Основное внимание уделяют соблюдению требований безопасности на дорогах и предупреждению аварийных ситуаций.

По данным мэрии, за январь—май 2026 года на территории курорта зарегистрировали 55 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и средств индивидуальной мобильности. В результате этих аварий травмы получили 63 человека. Среди пострадавших оказались шесть несовершеннолетних.

В администрации подчеркнули, что профилактическая работа направлена на снижение аварийности в высокий туристический сезон, когда нагрузка на дорожную инфраструктуру города существенно возрастает. Контрольные мероприятия охватывают как пользователей личного транспорта, так и клиентов сервисов аренды.

Одновременно власти города планируют ввести временные ограничения для грузового транспорта. После 28 июня движение автомобилей с разрешенной максимальной массой более 2 тонн намерены ограничить ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ограничения затронут ряд улиц Центрального района Сочи и Адлера. В перечень вошли часть Курортного проспекта, проспект Пушкина, а также прилегающие к ним городские улицы. Мера направлена на снижение транспортной нагрузки в период максимального туристического потока и повышение безопасности дорожного движения.

Мария Удовик