Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Информацию о временном ограничении и возобновлении движения распространили через официальный канал оперативного информирования. Причины перекрытия в сообщении не уточнили. Также автомобилистам рекомендовали отслеживать актуальные данные о ситуации через официальный канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Ранее на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае начали применять новую систему распределения транспортных потоков. Для организации движения и ускорения досмотра автомобилей ввели специальные карточки, определяющие порядок проверки транспорта.

Карточки выдают на въезде в зону досмотра. После оценки типа транспортного средства и характера перевозимого багажа водителям определяют маршрут движения к соответствующему пункту проверки. В Минтрансе России отмечали, что подобный механизм уже применяли в периоды повышенной нагрузки и он позволял ускорить прохождение обязательных процедур контроля.

В летний сезон на подходах к Крымскому мосту традиционно фиксируют значительное увеличение транспортного потока. На фоне роста числа автомобилей время ожидания досмотра может достигать нескольких часов. В связи с этим с конца апреля 2026 года на участке трассы А-290 Новороссийск—Керчь в районе развязки Тамань—Волна изменили схему движения транспорта.

Автобусы и автомобили с негабаритным грузом направили на аппаратный досмотр по муниципальным дорогам Таманского сельского поселения через съезд на 139-м километре трассы. Легковые автомобили со стандартным багажом продолжают движение по основной трассе с прохождением ручного досмотра.

Водителям рекомендовали учитывать действующие ограничения при планировании маршрута и следить за официальной информацией о работе транспортного перехода через Керченский пролив.

Мария Удовик