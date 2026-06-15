В Рыбинске продолжается тушение пожара на топливной базе после атаки БПЛА

В Рыбинске Ярославской области продолжается тушение возгорания на топливной базе. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

«Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье (14 июня — прим. «Ъ-Ярославль»). Привлечены все необходимые силы и средства»,— написал губернатор.

Ранее о пожаре сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. В результате возгорания в четырех округах региона прошел «нефтяной дождь». Как заверил губернатор Михаил Евраев, «это обычная сажа, она неопасна для растений и сельского хозяйства».

Алла Чижова