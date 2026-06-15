Суд вынес приговор организатору паромной линии Сочи—Трабзон

В Центральном районном суде Сочи вынесли приговор директору компании «СВС Шиппинг» Сергею Туркменяну, которого обвиняли по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Суд назначил предпринимателю наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Уголовное дело не связано с запуском морского сообщения, рассказали «Ъ-Кубань» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что уголовное дело было связано с финансовыми операциями на сумму 22 млн руб. По версии следствия, руководитель компании использовал фиктивные документы для сокрытия фактической финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В материалах расследования говорилось, что для проведения операций оформлялись поддельные распоряжения о переводе денежных средств со счетов организации.

Следствие указывало, что платежные поручения содержали недостоверные сведения о назначении переводов. В документах фигурировали сведения о договорах поставки товаров, которые, по данным правоохранительных органов, носили фиктивный характер. Использование таких документов, по версии следствия, позволило вывести денежные средства в теневой оборот. Общая сумма операций, ставших предметом уголовного разбирательства, составила 22 млн руб.

Сергей Туркменян своей вины не признавал. В ходе расследования защита неоднократно оспаривала избранную меру пресечения. В конце прошлого года предпринимателя арестовали, а затем Центральный районный суд Сочи продлил срок его содержания под стражей. Позднее Краснодарский краевой суд отклонил жалобу на арест фигуранта.

Имя Сергея Туркменяна получило известность после попытки запуска грузопассажирского паромного сообщения между Сочи и турецким Трабзоном. Осенью прошлого года компания «СВС Шиппинг» объявила о возобновлении рейсов на судне Seabridge. Паром выполнил несколько переходов через Черное море, однако организовать регулярное сообщение не удалось.

Судно отправилось из Трабзона в направлении Сочи, но разрешение на вход в российский порт не получило. Позже власти Краснодарского края заявили о невозможности возобновления работы линии. В регионе отмечали, что действующая инфраструктура морского порта и пункта пропуска не соответствует требованиям для обслуживания подобных грузопассажирских перевозок. После этого морская линия фактически прекратила работу.

Уголовное дело в отношении руководителя компании расследовали по статье о неправомерном обороте средств платежей. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы. По итогам рассмотрения дела суд назначил Сергею Туркменяну два года лишения свободы условно.

Мария Удовик