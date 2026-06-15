Бывший вице-губернатор Кубани Андрей Коробка остался под стражей

В Краснодаре краевой суд отказался смягчить меру пресечения Андрею Коробке, бывшему заместителю главы региона, арестованному 6 апреля текущего года по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом “Ъ” сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани. Экс-чиновник останется в следственном изоляторе до 22 августа.

Андрей Коробка, который с 2015 года занимал должность вице-губернатора по вопросам сельского хозяйства, обвиняется в мошенничестве при распоряжении земельными участками. Застройщик Сиябанд Намоев, который занимается возведением коттеджных поселков в Динском районе Краснодарского края, сообщил в правоохранительные органы о том, что чиновник обещал ему изменить разрешенный вид использования участка площадью 77 га. Первоначально землю предполагалось использовать для сельхозпроизводства.

За согласование изменения статуса участка, по словам застройщика, Андрей Коробка потребовал от него 30 млн руб. под видом благотворительного взноса. По данным следствия, чиновник обманывал бизнесмена и не собирался исполнять обещание.

Андрей Коробка и его родственники являются ответчиками по иску Генпрокуратуры об обращении в пользу РФ активов, полученных с нарушением антикоррупционного законодательства. Решением Ленинского райсуда Краснодара от 7 апреля в казну изъяты 135 земельных участков площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тыс. кв. м, 100% долей в 12 коммерческих организациях, права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель. Также изъяты средства на счетах, акции, цифровая валюта, драгоценности, другие предметы роскоши. Общая стоимость конфискованного имущества превышает 10 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар