Российского археолога Бутягина освободили в рамках международного обмена

Российский археолог Александр Бутягин освобожден из-под стражи в Польше и возвращен в Россию в рамках обмена по схеме «пять на пять», проведенного при участии спецслужб нескольких стран. Об этом сообщает «Ъ».

Обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском пограничном пункте пропуска «Переров—Беловежа». После передачи на территорию Белоруссии ученого встретили представители страны, ему были вручены цветы и памятные сувениры. Сам Александр Бутягин назвал произошедшее «прекрасным событием», отметив, что до конца не верит в свое освобождение.

В операции, по данным белорусской стороны, участвовали представители семи стран. В рамках обмена стороны передали друг другу задержанных, находившихся в различных юрисдикциях. Среди освобожденных — граждане России, Белоруссии и других стран СНГ.

Александр Бутягин — 54-летний сотрудник Государственного Эрмитажа, археолог, с конца 1990-х годов занимавшийся раскопками в Крыму. В 2024 году СБУ заочно обвинила его в проведении археологических работ без разрешения и повреждении объектов культурного наследия. Украинская сторона оценила ущерб в 201,6 млн гривен (около $4,8 млн).

В апреле 2025 года киевский суд заочно арестовал ученого, а в декабре он был задержан в Польше во время транзитной поездки. В марте суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции господина Бутягина.

По информации белорусского КГБ, операция по обмену проводилась по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ФСБ России сообщили, что российские граждане были обменяны на двух кадровых офицеров Главного управления внешней разведки Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии, задержанных в Москве весной прошлого года.

Официальные подробности операции стороны не раскрывают. В Эрмитаже ситуацию не комментируют, ссылаясь на «необходимость не навредить участнику обмена».