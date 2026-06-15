Власти рассматривают поэтапную реализацию проекта «Новая Анапа»

Федеральные власти рассматривают возможность разделить реализацию проекта курорта «Новая Анапа» на несколько этапов. Об этом РБК ТВ Юг в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: туризм.рф Фото: туризм.рф

По словам парламентария, вопрос обсуждался на совещании под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Одним из вариантов стало поэтапное строительство курорта с сокращением первоначального объема номерного фонда.

Как отметил господин Алтухов, необходимость корректировки параметров проекта связана с его высокой стоимостью. По его данным, на создание инфраструктуры «Новой Анапы» требуется около 140 млрд руб., тогда как общий объем финансирования национального проекта по туризму составляет порядка 63 млрд руб.

В качестве одного из сценариев рассматривается запуск первой очереди на 5–6 тыс. номеров вместо предусмотренных мастер-планом 18 тыс. После ввода начального этапа может быть принято решение о реализации последующих очередей.

Сейчас вопрос прорабатывают подведомственные Минэкономразвития структуры и профильные заместители министра. В обсуждении дальнейших параметров проекта также планируется участие представителей Минтранса, Минстроя и энергетического блока.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что заинтересованность в участии в проекте «Новая Анапа» в Краснодарском крае выразили более 70 потенциальных инвесторов. В мэрии курорта уточнили, что всего было подписано 45 соглашений о сотрудничестве.

Проект «Новая Анапа» является одним из ключевых туристических проектов Туризм.РФ. Согласно информации, озвученной в 2024 году, общий объем инвестиций в создание курорта оценивался до 461 млрд руб., из которых 309 млрд руб. предполагалось привлечь за счет частных инвесторов.

Нурий Бзасежев