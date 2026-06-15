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Прокуратура запросила восемь лет колонии по делу о вымогательстве 147 млн у застройщика в Сочи

В Центральном районном суде Сочи началась завершающая стадия рассмотрения уголовного дела в отношении Аллы Соболевой — участницы долевого строительства жилого комплекса «Курортный». Государственное обвинение выступило в судебных прениях и предложило назначить подсудимой восемь лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере, пишет «Ъ».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что фигурантка дела пыталась добиться передачи недвижимости общей стоимостью 147 млн руб. у бенефициара холдинга «Альпика групп» Шамиля Нунаева. По версии обвинения, требования сопровождались угрозами продолжить обращения в правоохранительные органы и распространение сведений, способных негативно сказаться на деловой репутации предпринимателя.

Конфликт начался в период строительства ЖК «Курортный». После заключения договора купли-продажи жилья в 2016 году реализация проекта была остановлена. Разрешительная документация утратила силу, а в отношении руководства первоначального застройщика возбудили уголовное дело. В материалах следствия фигурировали сведения о нарушениях строительных норм и использовании средств дольщиков.

В 2018 году завершение строительства поручили компании «Альпика групп». Работы завершили в конце 2020 года, после чего жилой комплекс признали соответствующим установленным требованиям и поставили на кадастровый учет. Вместе с тем часть собственников заявила о наличии недостатков и претензий к качеству выполненных работ.

В феврале 2023 года Алла Соболева разместила в социальных сетях видеообращение к руководству СКР с просьбой проверить обстоятельства строительства и обязать застройщика устранить недочеты. После этого началась процессуальная проверка.

Представители компании впоследствии обратились в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. Защита потерпевшей стороны настаивает на наличии состава преступления. Подсудимая, в свою очередь, заявляет, что ее требования касались исключительно завершения работ и устранения выявленных недостатков жилого комплекса.

В ходе расследования специалисты провели несколько экспертных исследований переговоров участников конфликта. Их результаты получили различные трактовки сторон процесса. После выступления обвинения суду предстоит заслушать позицию защиты, после чего будет вынесен приговор.

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