Недоделки пошли в дело

В сочинском суде начались прения сторон на процессе по весьма необычному делу. Дольщицу проблемного ЖК «Курортный» обвиняют в вымогательстве жилья стоимостью 147 млн руб. у бенефициара компании «Альпика групп» Шамиля Нунаева. Конфликт начался с видеосюжета о недоделках на объекте, а затем бизнесмен сообщил в правоохранительные органы о неправомерных требованиях госпожи Соболевой. Прокурор предложил приговорить подсудимую к восьми годам колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЖК «Курортный» Фото: ЖК «Курортный»

В Центральном райсуде Сочи в прениях сторон по уголовному делу дольщицы сочинского ЖК «Курортный» Аллы Соболевой выступило гособвинение. Об этом “Ъ” сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани, а также в прокуратуре края. Прокурор предложил признать подсудимую виновной в особо крупном вымогательстве (ст. 163 УК РФ), приговорить ее восьми годам лишения свободы, а также удовлетворить иск потерпевшего Шамиля Нунаева, бенефициара холдинга «Альпика групп», который просит взыскать с Аллы Соболевой компенсацию репутационных издержек и морального вреда в размере 3 млн руб.

Как стало известно “Ъ”, Алла Соболева в 2016 году заключила с ООО «ЖК "Курортный"» договор купли-продажи жилых помещений в строящемся комплексе в Адлере. Вскоре после этого работы на объекте прекратились, разрешение на строительство было отозвано, а в отношении гендиректора ООО «ЖК "Курортный"» Юрия Оганяна было возбуждено дело о мошенничестве.

Следствие установило, что средства дольщиков похищались, строительные работы проводились с грубыми нарушениями: вместо предусмотренных проектом трехэтажных домов застройщик возводил шестиэтажные.

В 2018 году проблемный объект передали компании «Альпика групп». В декабре 2020 года работы были завершены, одновременно суд вынес постановление о признании жилья соответствующим нормам и о постановке его на кадастровый учет. Однако некоторые жильцы «Курортного» остались недовольны качеством жилья.

В феврале 2023 года Алла Соболева записала и выложила в соцсети ролик с обращением к главе Следственного комитета РФ (СКР) Александру Бастрыкину, где просила разобраться в ситуации и заставить застройщика устранить недоделки. Вскоре после этого отдел СКР по Адлерскому району Сочи начал проверку. В этот момент к женщине обратился сотрудник службы безопасности компании «Альпика групп» Павел Азявин, который предложил ей прекратить жаловаться и урегулировать спор мирно.

Господин Азявин предложил покупательнице несколько вариантов обмена ее недвижимости на более качественные объекты, но Алла Соболева не согласилась.

Как выяснилось впоследствии, представители компании «Альпика групп» в марте 2023 года обратились в СКР с заявлением о вымогательстве. По версии застройщика, госпожа Соболева требовала передать ей недвижимость стоимостью 147 млн руб., обещая в противном случае продолжить жаловаться и распространять негативную информацию о застройщике Нунаеве.

В свою очередь, дольщица настаивает, что она не претендовала на более дорогую жилплощадь, добиваясь завершения работ в «Курортном». В ходе следствия и суда было проведено несколько экспертиз и лингвистических исследований с вопросом о том, имеются ли в беседах Павла Азявина и Аллы Соболевой признаки вымогательства со стороны дольщицы. Выводы специалистов оказались противоречивыми.

В декабре 2023 года Алла Соболева была помещена под домашний арест, а с октября 2024 года по октябрь 2025 года находилась в следственном изоляторе. Позже ей меру пресечения смягчили.

Адвокат Анна Первеева, представляющая в процессе потерпевшего Шамиля Нунаева, не стала комментировать ход дела. По мнению юриста, на этапе завершения судебного процесса любые публичные высказывания могут быть расценены как попытка воздействия на суд.

Анна Перова, Краснодар