Недоделки пошли в дело
Претензии сочинской дольщицы к застройщику вылились в уголовное преследование
В сочинском суде начались прения сторон на процессе по весьма необычному делу. Дольщицу проблемного ЖК «Курортный» обвиняют в вымогательстве жилья стоимостью 147 млн руб. у бенефициара компании «Альпика групп» Шамиля Нунаева. Конфликт начался с видеосюжета о недоделках на объекте, а затем бизнесмен сообщил в правоохранительные органы о неправомерных требованиях госпожи Соболевой. Прокурор предложил приговорить подсудимую к восьми годам колонии.
Фото: ЖК «Курортный»
В Центральном райсуде Сочи в прениях сторон по уголовному делу дольщицы сочинского ЖК «Курортный» Аллы Соболевой выступило гособвинение. Об этом “Ъ” сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани, а также в прокуратуре края. Прокурор предложил признать подсудимую виновной в особо крупном вымогательстве (ст. 163 УК РФ), приговорить ее восьми годам лишения свободы, а также удовлетворить иск потерпевшего Шамиля Нунаева, бенефициара холдинга «Альпика групп», который просит взыскать с Аллы Соболевой компенсацию репутационных издержек и морального вреда в размере 3 млн руб.
Как стало известно “Ъ”, Алла Соболева в 2016 году заключила с ООО «ЖК "Курортный"» договор купли-продажи жилых помещений в строящемся комплексе в Адлере. Вскоре после этого работы на объекте прекратились, разрешение на строительство было отозвано, а в отношении гендиректора ООО «ЖК "Курортный"» Юрия Оганяна было возбуждено дело о мошенничестве.
Следствие установило, что средства дольщиков похищались, строительные работы проводились с грубыми нарушениями: вместо предусмотренных проектом трехэтажных домов застройщик возводил шестиэтажные.
В 2018 году проблемный объект передали компании «Альпика групп». В декабре 2020 года работы были завершены, одновременно суд вынес постановление о признании жилья соответствующим нормам и о постановке его на кадастровый учет. Однако некоторые жильцы «Курортного» остались недовольны качеством жилья.
В феврале 2023 года Алла Соболева записала и выложила в соцсети ролик с обращением к главе Следственного комитета РФ (СКР) Александру Бастрыкину, где просила разобраться в ситуации и заставить застройщика устранить недоделки. Вскоре после этого отдел СКР по Адлерскому району Сочи начал проверку. В этот момент к женщине обратился сотрудник службы безопасности компании «Альпика групп» Павел Азявин, который предложил ей прекратить жаловаться и урегулировать спор мирно.
Господин Азявин предложил покупательнице несколько вариантов обмена ее недвижимости на более качественные объекты, но Алла Соболева не согласилась.
Как выяснилось впоследствии, представители компании «Альпика групп» в марте 2023 года обратились в СКР с заявлением о вымогательстве. По версии застройщика, госпожа Соболева требовала передать ей недвижимость стоимостью 147 млн руб., обещая в противном случае продолжить жаловаться и распространять негативную информацию о застройщике Нунаеве.
В свою очередь, дольщица настаивает, что она не претендовала на более дорогую жилплощадь, добиваясь завершения работ в «Курортном». В ходе следствия и суда было проведено несколько экспертиз и лингвистических исследований с вопросом о том, имеются ли в беседах Павла Азявина и Аллы Соболевой признаки вымогательства со стороны дольщицы. Выводы специалистов оказались противоречивыми.
В декабре 2023 года Алла Соболева была помещена под домашний арест, а с октября 2024 года по октябрь 2025 года находилась в следственном изоляторе. Позже ей меру пресечения смягчили.
Адвокат Анна Первеева, представляющая в процессе потерпевшего Шамиля Нунаева, не стала комментировать ход дела. По мнению юриста, на этапе завершения судебного процесса любые публичные высказывания могут быть расценены как попытка воздействия на суд.