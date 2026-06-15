Главные новости к утру 15 июня

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном. Официальное подписание соглашения пройдет 19 июня в Женеве.

Три человека погибли, еще три пострадали в результате атаки БПЛА под Тулой, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Мост у полуострова Чонгар в Херсонской области был поврежден в результате атаки БПЛА. Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» было приостановлено.

Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня. Решения о вылетах в период с 11:01 по 22:59 будет приниматься после оценки рисков.

Проект развития морского сообщения между Владивостоком и портом Ченнаи, о чем Россия и Индия договорились еще в 2019 году, забуксовал. Как стало известно “Ъ”, глава Минтранса Андрей Никитин уведомил президента РФ Владимира Путина об отсутствии интереса российских операторов.

Отраслевые союзы производителей продуктов питания рассчитывают убедить правительство отсрочить обязательный переход на электронные перевозочные документы. Из-за неготовности системы и нестабильной работы в России интернета старт нововведения в этом году может привести к срывам поставок продовольствия и штрафам для компаний.

В аэропорту Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты — аэропорты обслуживают рейсы посогласованию с соответствующими органами.

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 64 депутатских мандата в 105-местном парламенте республики.

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну запретили выезд из страны, сообщил он в соцсети Х.

Сборная Германии обыграла команду Кюрасао в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 7:1. Матч стал первым для Германии в группе E.

Второй матч в группе Е — сборной Кот-д'Ивуара против Эквадора — закончился победой Кот-д'Ивуара со счетом 1:0.

В группе F борная Японии сыграла вничью с командой Нидерландов со счетом 2:2.