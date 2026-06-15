Бывшему президенту Армении Кочаряну запретили выезд из страны

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну запретили выезд из страны, сообщил он в соцсети Х. Глава офиса экс-президента Баграт Микоян отметил, что господину Кочаряну без объяснения причин запретили вылет в аэропорту «Звартноц».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Кочарян

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters Роберт Кочарян

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Ранее офис бывшего президента заявлял о планах лидера оппозиционного блока «Армения» покинуть республику на три дня с частным визитом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении заявлял, что главы трех оппозиционных сил — Роберт Кочарян, руководитель ГК «Ташир» Самвел Карапетян и бизнесмен Гагик Царукян — «будут сломлены».

По итогам парламентских выборов, прошедших в Армении 7 июня, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,7% голосов и получила 64 из 105 мандатов в парламенте. Партия Самвела Карапетяна «Сильная Армения» заняла второе место с 23,3% голосов (29 мандатов), а блок Роберта Кочаряна «Армения» получил 9,9% голосов (12 мандатов).

Партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» набрала 3,9% и не смогла преодолеть проходной барьер в 4%. 9 июня Генпрокуратура Армении возбудила против него уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В тот же день предприниматель вместе с супругой попытался покинуть страну, однако ему также было отказано в выезде.