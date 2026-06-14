Партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 мандата в парламенте из 105

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 64 депутатских мандата в 105-местном парламенте республики. Об этом сообщил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

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«Партия "Гражданский договор" — 61 мандат плюс три мандата представителям нацменьшинств, в данном случае — езид, русский и курд»,— сказал господин Овакимян на заседании ЦИК (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы ЦИК, оппозиционный блок предпринимателя Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получил 28 мандатов и один мандат для представителей нацменьшинств. Оппозиционный блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» получил 12 мандатов.

Блоки «Армения» и «Сильная Армения», а также партии «Процветающая Армения», «Просвещенная Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс» подписали совместное заявление. Согласно документу, прошедшие парламентские выборы признаются ими нелегитимными, сообщил представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, в них принимали участие 16 партий и два блока. После обработки 100% бюллетеней правящая партия «Гражданский договор» набрала 49,825% голосов. Оппозиционные политики пытались оспаривать результаты голосования. Избирком в итоге пересчитал голоса на 637 избирательных участках.