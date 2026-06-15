Еда едет по бумаге

Отраслевые союзы производителей продуктов питания рассчитывают убедить правительство на два года отсрочить для их отрасли обязательный переход на электронные перевозочные документы. Из-за неготовности системы и нестабильной работы в России интернета старт нововведения в этом году может привести к срывам поставок продовольствия и штрафам для компаний, считают производственники. Минтранс на уступки бизнесу пока не готов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

11 отраслевых союзов производителей продуктов питания обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отложить переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) при транспортировке сельскохозяйственной и агропромышленной продукции. Они предлагают разрешить до 1 сентября 2028 года использовать документы на бумажном носителе. Об этом говорится в письме, направленном в конце мая (есть у “Ъ”). Его подписали «Союзмолоко», «Союзнапитки», Масложировой и Рыбный союзы, Национальный союз хлебопечения, птицеводов, Ассоциация производителей пива, солода и напитков и проч.

Источник “Ъ” в аппарате правительства сообщил, что обращение получено и направлено в Минтранс. В министерстве пояснили, что перенос обязательного перехода на ЭПД не рассматривается. Бизнес мог работать с системой с сентября 2022 года. Этот период был направлен на адаптацию процессов. Все организационные и технические задачи решаются.

Обязательный переход грузоперевозчиков на ЭПД стартует 1 сентября 2026 года. С этого момента все транспортные накладные и электронные документы нужно оформлять только в электронном виде. Данные будут аккумулированы в ГИС ЭПД, их передачу возьмут на себя аккредитованные операторы.

Но перевозчики до сих пор сталкиваются со сложностями с подключением к электронному документообороту, полный пакет форм не утвержден, система не интегрирована с программами бухгалтерского и налогового учета, не может работать в аварийном режиме, перечисляют авторы письма. ЭПД носят разрешительный характер: без них нельзя перевозить грузы. Это, по мнению бизнеса, может привести к сбоям в работе, которые будут чреваты остановкой оборота продуктов питания. Скоропортящиеся грузы более чувствительны к нововведениям: любой сбой здесь может привести к порче продукции, а ошибка водителя — к серьезным штрафам, поясняет исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин поясняет, что поставки продовольствия в магазины идут ежедневно. Их срыв из-за неготовности системы может привести к дефициту в рознице. Это особенно чувствительно для скоропортящейся продукции — охлажденного мяса, свежего хлеба и проч. Эксперт видит риски и для переработчиков, которые могут столкнуться с нарушением графика поставок сырья. «Оформлять и подписывать документы аграриям и перевозчикам необходимо "в полях"»,— замечает гендиректор ГК Smartseeds Александр Кривошеев. Он добавляет, что подготовка к внедрению системы приходится на период уборочной кампании.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев поясняет, что, сорвав сроки, производители продуктов получают штрафы от ритейлеров. Вина грузоперевозчика эту ответственность не снимает. Перебои, по его мнению, могут возникнуть из-за базовых технических проблем — например, нестабильной работы интернета. Эксперт добавляет, что из-за ЭПД бизнес столкнется и с ростом стоимости логистики.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов замечает, что внедрение ЭПД нарушает принцип этапности: сначала системы используются для менее рискованных товаров, затем распространяются на социально значимые. Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов считает, что времени для тестирования и отладки процессов до 1 сентября этого года недостаточно. Это создает высокие риски для бизнеса.

Председатель Рыбного союза Александр Панин видит и риски злоупотреблений: с 1 сентября электронная транспортная накладная станет единственным документом, подтверждающим законность груза. Но проверить ее без интернета будет сложно, и в условиях отсутствия его сквозного покрытия недобросовестные участники рынка смогут перевозить товары без ограничений.

Хотя часть проблем грузоотправителей новая система может решить. Директор по развитию бизнеса ГК «Астрал» (оператор ИС ЭПД) Степан Терехин констатирует, что сейчас у предпринимателей нередко возникают кассовые разрывы из-за того, что сбор бумажных документов может достигать 40–60 дней. На аналогичный срок задерживается и оплата.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Наталья Скорлыгина