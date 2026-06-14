Германия обыграла Кюрасао со счетом 7:1 на ЧМ-2026

Сборная Германии обыграла команду Кюрасао в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 7:1. Встреча прошла в Хьюстоне.

В составе сборной Германии голы забили: Феликс Нмеча (6-я минута), Нико Шлоттербек (38'), Кай Хаверц (45+5', с пенальти, 88'), Джамал Мусиала (47'), Натаниэль Браун (68'), Дениз Ундав (78'). У сборной Кюрасао — Ливано Комененсия (21').

Этот матч стал первым для Германии в группе E. Страна занимает первое место в турнирной таблице этой группы. Кюрасао — четвертое. Ближайший матч в группе запланирован на 15 июня, он пройдет между сборными Кот-д'Ивуар и Эквадора.