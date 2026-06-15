Сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией на ЧМ-2026

Сборная Японии сыграла вничью с командой Нидерландов со счетом 2:2 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе F: Нидерланды (2 очка в 1 матче), Япония (2;1), Тунис (0;0), Швеция (0;0).

В составе сборной Нидерландов голы забили: защитник Вирджил ван Дейк (50-я минута) и нападающий Крисенсио Саммервилл (64’). У японской команды голами отметились форварды Кейто Накамура (57’) и Коки Огава (89’).

Матч проходил на стадионе «AT&T Stadium» в американском Арлингтоне штата Техас. Следующий матч в группе F пройдет 15 июня. Его проведут команды Туниса и Швеции. Игра начнется в 5:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.