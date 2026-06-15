Не оченнаи нужно

Проект развития морского сообщения между Владивостоком и портом Ченнаи, о чем Россия и Индия договорились еще в 2019 году, забуксовал. Как стало известно “Ъ”, глава Минтранса Андрей Никитин уведомил президента РФ Владимира Путина об отсутствии интереса российских операторов. Во Владивостоке нет мощностей для перевалки необходимых Индии нефти, СПГ и удобрений, для развития маршрута теперь рассматривается его сопряжение с Трансарктическим транспортным коридором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В логистической цепочке Владивосток—Ченнаи не хватило перевалочных звеньев

Фото: Vivek Prakash / Reuters В логистической цепочке Владивосток—Ченнаи не хватило перевалочных звеньев

Фото: Vivek Prakash / Reuters

Российские транспортные компании не заинтересовались организацией перевозок по маршруту из Владивостока в индийский порт Ченнаи. Об этом, как рассказали источники “Ъ”, глава Минтранса Андрей Никитин сообщил в письме президенту РФ Владимиру Путину в конце мая.

По словам собеседников “Ъ”, отсутствие интереса бизнеса в Минтрансе объясняют тем, что в порту Владивосток нет терминалов для перевалки нефти, СПГ и удобрений, в которых заинтересована Индия.

В Минтрансе на вопросы “Ъ” не ответили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать тему.

Соглашение о развитии морского сообщения между Владивостоком и Ченнаи было подписано в 2019 году на полях Восточного экономического форума в присутствии Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. Протяженность маршрута — более 10 тыс. км. В 2024 году бывший тогда замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков отмечал, что морская линия Владивосток—Ченнаи может быть задействована для транспортировки угля, нефти, СПГ, удобрений, контейнеров и маршрут позволит сократить время доставки товаров из Индии в Россию на 16 дней по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал, до 24 дней.

Индия — один из крупнейших импортеров российской нефти, угля и удобрений. По данным Министерства промышленности и торговли страны, в 2025/26 финансовом году (1 апреля — 31 марта) импорт из России сократился на 13,2% год к году, до $55,36 млрд, индийский экспорт в РФ снизился на 7,9%, до $4,49 млрд. Общий товарооборот двух стран упал на 12,8%, до $59,86 млрд.

Порт Ченнаи входит в 12 ключевых морских портов Индии. Расположен на восточном побережье страны. В 2025/26 финансовом году, сообщала администрация порта, грузооборот Ченнаи вырос на 5,35%, до 57,9 млн тонн, что стало историческим максимумом. В частности, перевозка контейнеров увеличилась на 6,59%, до 1,94 млн TEU, нефти — на 11,17%, до 11,45 млн тонн. Также в порту есть мощности для перевозки автомобилей, зерна и т. д.

Владивостокский порт — крупнейший универсальный порт на Дальнем Востоке, ежегодный грузооборот — более 12,9 млн тонн. Основные внешние линии — Китай, Южная Корея и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сказано на сайте владеющей портом FESCO. Имеет терминалы для перевозки генеральных грузов, в том числе металлопродукции, автомобилей, нефтепродуктов, контейнеров.

В FESCO заверили “Ъ”, что индийское направление — одно из важнейших для компании. «Мы оперируем тремя сервисами между странами, которые соединяют российские порты Новороссийск, Санкт-Петербург и Владивосток с крупнейшими индийскими портами — Нава-Шева и Мундра»,— сообщают там. Кроме того, говорят в компании, индийские порты выступают пунктами трансшипмента на маршрутах FESCO в Индийском океане. В FESCO уточнили, что планируют развивать индийское направление «с учетом интереса клиентов и тенденций международной логистики».

По словам источников “Ъ”, несмотря на текущее отсутствие интереса российских операторов к перевозкам по маршруту Владивосток—Ченнаи, рассматриваются варианты развития этого проекта.

Так, по данным собеседников “Ъ”, «Росатом» поддерживает идею возможного сопряжения маршрута Владивосток—Ченнаи с Трансарктическим транспортным коридором. Как поясняют источники “Ъ”, таким образом грузооборот с портом Ченнаи в перспективе может быть обеспечен за счет грузов из портов Северо-Запада и Арктической зоны России. Кроме того, продолжают собеседники “Ъ”, прорабатывается вопрос организации перевозок между Россией и Индией по Севморпути. В «Росатоме» комментарии не предоставили.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что проект Владивосток—Ченнаи не был ошибкой в 2019 году. По его словам, это выглядело как амбициозная логичная попытка привязать Дальний Восток к растущему индийскому спросу и оптимизировать некоторые маршруты. Но, добавляет эксперт, рынок за это время стал принципиально другим: в поставках из России Индию интересуют нефть, СПГ, коксующийся и энергетический уголь, удобрения, для которых необходима инфраструктура. Индия же в условиях текущего дисбаланса в торговле и неконвертируемости рупии ищет возможности резко увеличить поставки в Россию потребительских и промышленных товаров, добавляет он.

По мнению господина Бурмистрова, в текущих условиях сопряжение с Трансарктическим транспортным коридором выглядит единственной возможностью сохранить проект, хотя и в обновленной концепцией. Он обращает внимание, что с 2019 года радикально изменилась не только торговля России с Индией, но и резко выросли риски, связанные с задержанием или повреждением судов, которые перевозят российское сырье. В результате, указывает эксперт, Севморпуть уже не только сокращает расстояние, но и принципиально повышает безопасность экспорта, особенно сырьевого.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина, Андрей Прах, Владимир Лавицкий