Президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном. Он также сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

«Суда всего мира — запускайте двигатели. Пусть потечет нефть»,— написал американский президент в Truth Social.

Как сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником в переговорах, церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии. По его словам, соглашение также «немедленно прекращает» все военные операции, в том числе израильскую операцию в Ливане.

По информации The Wall Street Journal, соглашение может быть подписано либо лично Дональдом Трампом, либо вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в электронном виде.

Подробнее о сделке США и Ирана — в материале «Ъ» «Миморандум».