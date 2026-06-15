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Трамп объявил о заключении сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном. Он также сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

«Суда всего мира — запускайте двигатели. Пусть потечет нефть»,— написал американский президент в Truth Social.

Как сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником в переговорах, церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии. По его словам, соглашение также «немедленно прекращает» все военные операции, в том числе израильскую операцию в Ливане.

По информации The Wall Street Journal, соглашение может быть подписано либо лично Дональдом Трампом, либо вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в электронном виде.

Подробнее о сделке США и Ирана — в материале «Ъ» «Миморандум».

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