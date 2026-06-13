«Боимся, что снова пойдет ливень»

В краевой столице 12 июня, по данным начальника Службы спасения Краснодара Андрей Рябущенко, выпало почти 90 мм осадков при месячной норме в 65 мм. Залповый ливень привел к подтоплению в городе ряда улиц в нескольких микрорайонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Емельянов Фото: Сергей Емельянов

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на слова Андрея Рябущенко, сильные подтопления зафиксированы в Музыкальном микрорайоне — на участке по улице Московской до улицы Петра Метальникова. По состоянию на вечер 12 июня, было временно перекрыто движение транспорта по улице Московской. Для устранения последствий подтоплений была задействована передвижная насосная станция. В социальных сетях очевидцы распространили видео, как жители Музыкального купаются в лужах и передвигаются по улице Московской на надувных лодках.

По информации городской администрации, больше всего подтоплений было в Музыкальном микрорайоне, а также на улице Ратной Славы, улице Аксайской, 48, Московской, 140 и в районе Вишняковского моста.

По состоянию на утро 13 июня остается подтопленным ряд дворов в микрорайоне 9 км на улицах Талалихина, Нестерова, 1 проезде Талалихина и ряде других улиц и проездов. Также оказался подтоплен стадион средней общеобразовательной школы №17, расположенной на пересечении улиц Ярославского и Гастелло. На месте подтоплений побывал «Ъ-Кубань».

По словам одного из жителей микрорайона 9 км, вода поступает во дворы из ливневой канализации, потому что перестала «нормально работать перекачка дождевых стоков с помощью ливневых насосных станций».

Как рассказала жительница микрорайона 9 км Римма Чернявская, проживающая на 1 проезде Талалихина, о ситуации с подтоплением она сообщила по номеру 112 еще в три часа дня 12 июня. Заявку в экстренной службе зафиксировали, однако на место спасатели пока так и не прибыли и воду со двора до сих пор не откачали. По ее словам, ни к чему не привели и звонки на номер городского ЕДДС. Молчали и телефоны дежурных в администрации по Прикубанскому округу и по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Затопленный двор на 1 проезде Талалихина Фото: Сергей Емельянов Вода хлынула в хозпостройку Фото: Сергей Емельянов Так утром 13 июня выглядит одна из улиц в микрорайоне 9 км Фото: Сергей Емельянов Стадион в СОШ №17 Фото: Сергей Емельянов Дорога на улице Ярославского Фото: Сергей Емельянов Вода, по словам, жильцов, прибывает во двор Фото: Сергей Емельянов Следующая фотография 1 / 6 Затопленный двор на 1 проезде Талалихина Фото: Сергей Емельянов Вода хлынула в хозпостройку Фото: Сергей Емельянов Так утром 13 июня выглядит одна из улиц в микрорайоне 9 км Фото: Сергей Емельянов Стадион в СОШ №17 Фото: Сергей Емельянов Дорога на улице Ярославского Фото: Сергей Емельянов Вода, по словам, жильцов, прибывает во двор Фото: Сергей Емельянов

Между тем ситуация на подтопленных улицах в микрорайоне 9 км продолжает ухудшаться. Утром 13 июня во дворы, расположенные в нижних частях улиц, вода продолжала прибывать. В одном из дворов, где побывал корреспондент «Ъ-Кубань», оказалась затоплена хозяйственная постройка, и вода может хлынуть непосредственно в дом.

В ответ на запрос издания в пресс-службе мэрии пообещали разобраться в ситуации. Ранее сообщалось, что в городе по состоянию на 12 июня в готовности находились 33 единицы спецтехники, 16 мотопомп и 32 человека.

«Боимся, что снова пойдет ливень, а мы так и не дождемся помощи»,— поделились своими опасениями жители подтопленных улиц.

Сергей Емельянов