В Ярославле продадут гостиницу на Московском проспекте

В Ярославле в региональный план приватизации планируют включить гостиницу «Azimut отель Ярославль», расположенную на Московском проспекте. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Гостиницу продадут вместе со всем движимым имуществом. Отель является действующим. Он был построен в 2008 году на средства мэрии Москвы, а спустя 10 лет — передан в собственность Ярославской области. Общий номерной фонд отеля составляет 118 номеров разных категорий, включая президентский люкс. В отеле есть крытый бассейн, бесплатная парковка, бильярдный зал, ресторанный комплекс.

Ранее областное правительство продало гостиницу в Ростове Великом и выставило на продажу отель в Угличе. Оба объекта находились в управлении сети «Азимут».

Алла Чижова