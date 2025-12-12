Отель в Угличе решили продавать с дополнительным земельным участком

В Ярославской области гостиничный комплекс в Угличе выставлен на продажу с земельным участком площадью 3,5 тыс. кв. м и трансформаторной подстанцией, что ранее не входило в состав лота. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Начальная цена объекта составляет 389,4 млн руб., что почти в два раза меньше, чем было на прошлых торгах, и в три раза — чем продавали изначально. В информационном сообщении 2024 года указывалось, что стоимость земельного участка составляет 161,9 млн руб., гостиницы — 652,4 млн руб., движимого имущества — 138 млн руб. Все на общую сумму 952 млн руб. Теперь же стоимость гостиницы — 317,7 млн руб., трансформаторной подстанции — 1,4 млн руб., участка — 19 млн руб., движимого имущества — 50 млн руб.

Значительно изменилась стоимость земельного участка: ранее на продажу вместе с гостиницей выставлялся участок площадью 10 тыс. кв. м. В октябре текущего года он был снят с кадастрового учета. Однако в тот же день был зарегистрирован новый участок площадью 13,5 тыс. кв. м. Кадастровый номер этого участка теперь значится в документах на торгах вместо прежнего.

«Сейчас к покупке предлагаются здание гостиницы площадью 7,3 тыс. кв. м, земельный участок площадью 1,3 гектара, а также все движимое имущество: мебель, бытовая техника и профессиональное оборудование, необходимое для работы гостинично-ресторанного комплекса. Лот также дополнился трансформаторной подстанцией, и новому собственнику не придется брать ее в аренду»,— прокомментировала и. о. министра имущественных отношений региона Елена Ермолова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что региональное правительство с 2024 года пытается продать две гостиницы в Угличе и Ростове, однако до настоящего времени ни один аукцион не состоялся.

Алла Чижова