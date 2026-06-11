Более 200 рейсов планируют обслужить в аэропорту Сочи до конца дня

Аэропорт Сочи после снятия временных ограничений продолжает работу по фактическому расписанию и приступил к обслуживанию воздушных судов и пассажиров в порядке очередности. В воздушной гавани сообщили, что совместно с авиаперевозчиками принимают меры для скорейшего выполнения задержанных рейсов и восстановления регулярного графика полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Пассажиров предупредили, что в зону предполетного досмотра приглашают только тех, чьи воздушные суда и экипажи полностью готовы к вылету. В аэропорту рекомендовали внимательно следить за аудиообъявлениями и оперативной информацией о рейсах.

По данным аэропорта, до конца суток планируется обслужить 104 рейса на прилет и порядка 16,5 тыс. пассажиров. На вылет воздушная гавань готова принять и отправить 100 рейсов, которыми смогут воспользоваться около 16,8 тыс. человек.

Вместе с тем последствия ограничений продолжают отражаться на расписании. По решению авиакомпаний десять воздушных судов находятся на запасных аэродромах. Пассажиров четырех рейсов разместили в гостиницах до дальнейшего решения перевозчиков.

В аэропорту отметили, что в ближайшее время возможны вынужденные переносы времени вылета, отмены отдельных рейсов или их объединение. Обо всех изменениях пассажиров информируют авиакомпании по каналам связи, указанным при бронировании билетов.

Получить актуальную информацию о статусе рейса пассажиры могут на онлайн-табло в терминале аэропорта, на официальных сайтах перевозчиков и аэропорта Сочи. Также путешественникам рекомендуют внимательно следить за сообщениями, которые транслируются через систему оповещения в терминале.

Ранее в аэропорту Сочи действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. После их отмены воздушная гавань приступила к поэтапному восстановлению графика полетов и обслуживанию накопившихся рейсов.

Мария Удовик