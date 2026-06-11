На АЗС «Лукойл» в Новороссийске перестали продавать бензин

Автозаправочные станции (АЗС) «Лукойл» в Новороссийске приостановили отпуск бензина. Проблемы с продажей топлива зафиксированы сразу в нескольких районах города, передает корреспондент «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Бензин отсутствует на АЗС в Южном районе города на проспекте Дзержинского, а также в поселке Верхнебаканский у цементного завода «Первомайский». На заправках на пистолетах бензоколонок появились таблички с надписью «Пистолет не активен».

Территории АЗС пустуют, очередей нет. Автомобилисты заезжают на заправки, но, убедившись в отсутствии топлива, вынуждены в недоумении уезжать.

В пресс-службе ПАО «Лукойл» на момент публикации материала ситуацию не комментируют. Запрос редакции, направленный в компанию 9 июня, остался без ответа.

Региональные власти объясняют ситуацию искусственным ажиотажем. По их версии, повышенный спрос спровоцировали сами автомобилисты, решившие запастись топливом на фоне новостей из соседнего региона.

Вчера стало известно, что кубанская сеть АЗС PNB (ОАО «Полтавская нефтебаза»), пострадавшая в минувшую субботу от дроновой атаки, установила ограничения по продаже бензина и дизеля.

Кроме того, оперштаб Краснодарского края сообщил, что на 15 из более 1 тыс. автозаправочных станций (АЗС) в регионе приостановили продажу топлива из-за повышенного спроса. Ограничения, по официальным данным, в основном касаются небольших частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На семи заправках в ближайшем к Крыму Темрюкском районе Кубани есть очереди — от 20 до 100 автомобилей, добавили в оперштабе. «Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме»,— заверили власти.

С конца мая дефицит топлива наблюдается в Крыму, его отпускают по талонам с ограничением в 20 л на человека в сутки.

Подробнее — в материале «Кубань обсыхает».

Наталья Решетняк