Кубань обсыхает

Министерство энергетики РФ создало штаб из-за сбоев в поставках топлива в южные регионы страны. К нему подключатся все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса. В Крыму дефицит бензина наблюдается с конца мая: свободная продажа топлива ограничена. На днях жители крупных городов Краснодарского края столкнулись с отсутствием бензина АИ-95 на некоторых АЗС, в том числе крупных сетей. Власти Краснодарского края объяснили перебои с бензином искусственным ажиотажем и заявили об отсутствии реальной нехватки бензина в регионе. В «Роснефти» и «Лукойле» ситуацию не комментируют. Эксперты топливного рынка воздерживаются от прогнозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АЗС "Лукойл" в поселке Верхнебаканском (Новороссийск) утро 9 июня

Фото: «Ъ-Кубань» АЗС "Лукойл" в поселке Верхнебаканском (Новороссийск) утро 9 июня

Фото: «Ъ-Кубань»

Министерство энергетики РФ сформировало отраслевой штаб в связи со сложностями при поставках топлива в южные регионы России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. К работе штаба будут привлечены все крупнейшие компании отечественного топливно-энергетического комплекса. Его основной задачей является обеспечение стабильного и эффективного функционирования всего ТЭК страны.

В Крыму и Севастополе перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95 наблюдаются с конца мая из-за логистических проблем, вызванных атаками украинских БПЛА. Основной маршрут доставки топлива в Крым — трасса Р-280 «Новороссия» (через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области). Этот участок находится в зоне досягаемости украинских дронов, которые систематически атакуют бензовозы. В регионе введены ограничения на продажу топлива, включая талонную систему и лимит 20 литров на машину.

На этой неделе жители Краснодарского края, в частности Темрюка и Новороссийска, столкнулись с дефицитом бензина на автозаправочных станциях. Как сообщает ряд СМИ, в Темрюкском районе на АЗС образовались длинные очереди — большинство машин с крымскими номерами (регион 82). Водителям из Республики Крым, где бензин выдается только по талонам, приходится выезжать за пределы полуострова, чтобы заправить автомобили.

В Новороссийске на АЗС крупных сетей — «Роснефть» и «Лукойл» — отсутствует бензин марки АИ-95. На некоторых заправках не оказалось и 92-го. Жители города выкладывают в сеть видео очередей на заправках. На вопрос водителей, когда появится топливо, сотрудники АЗС отвечают: «Никто не знает».

Краснодарские водители также сообщают, что на некоторых АЗС бензин временно отсутствует, а персонал станций не может назвать точные сроки поступления новой партии. На некоторых заправках начали собираться очереди. Аналогичная ситуация, по данным из соцсетей, в Анапе.

«Ъ-Кубань» направил запрос в компании «Роснефть» и «Лукойл» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы пока не получены.

Региональные власти объясняют ситуацию искусственным ажиотажем. По их версии, повышенный спрос спровоцировали сами автомобилисты, решившие запастись топливом на фоне новостей из соседнего региона.

«Вижу в соцсетях сообщения о перебоях с топливом на некоторых заправках края. На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж»,— написал губернатор Вениамин Кондратьев в мессенджере Мах.

По словам главы региона, дефицита бензина в Краснодарском крае нет. Временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, тогда как на большинстве крупных сетевых станций топливо в наличии. Поставщики уже оптимизируют логистику с учетом возросшего спроса, ситуация находится на контроле.

«Ситуация на контроле. Прошу доверять только официальным источникам информации»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Как уточнили в оперативном штабе Краснодарского края, сетевые АЗС корректируют графики поставок топлива. Всего в регионе работают более тысячи заправочных станций. Примерно половина из них принадлежит крупным нефтяным компаниям, другая половина — частные заправки. Последние закупают бензин мелкими партиями, не имеют долгосрочных контрактов, поэтому даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям.

Именно сбой мелкооптовых закупок привел к отсутствию топлива на ряде малых АЗС и спровоцировал повышенный спрос на крупных сетях, утверждают власти. Отмечались случаи, когда бензин временно пропадал и на некоторых сетевых станциях — его не успевали подвезти из-за резкого роста спроса. Однако, по данным оперштаба Кубани, такие ситуации кратковременные, обычно проблему решают за несколько часов.

«В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции»,— отмечено в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты топливного рынка не берутся давать прогнозы по поводу дальнейшего развития событий. В консалтинговой компании NEFT Research лишь констатируют: «Проблемы с топливом — следствие террористических атак на производственную и транспортную инфраструктуру со стороны киевского режима».

Наталья Решетняк