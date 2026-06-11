В Севастополе на восьми АЗС открыли свободную продажу бензина и дизеля

С 10:00 в Севастополе на восьми автозаправочных станциях сети «АТАН» сделали доступной свободную продажу моторного топлива. В перечень вошли бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra и дизельное топливо Ultra. Реализация организована на отдельных точках с указанием доступных видов топлива по каждой станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По оперативной информации, свободная продажа АИ-92 осуществляется на большинстве указанных АЗС, включая станции в Любимовке на Качинском шоссе, в Верхнем Садовом, на улице Генерала Мельника, на Камышовом шоссе, на Столетовском проспекте, в Инкермане и других локациях города. Часть заправок также реализует АИ-95 Ultra и дизельное топливо Ultra, в том числе в селе Гончарное и на отдельных станциях Камышового и Симферопольского шоссе.

Решение о расширении формата продажи топлива принято на фоне сохраняющейся ситуации с ограничениями на топливном рынке региона. Ранее в Севастополе и Крыму фиксировались перебои с поставками, в результате чего на части АЗС действовала реализация топлива по талонам и лимитам, включая ограничение объема отпуска для частных автомобилей.

До этого в регионе вводились временные меры по распределению топлива, при которых приоритет отдавался коммунальному и социальному транспорту, а также использовались топливные карты. В ряде случаев для частных автомобилей сохранялся лимит отпуска, а свободная продажа была приостановлена.

Власти и профильные структуры ранее заявляли о разработке мер по стабилизации ситуации с обеспечением топливом, включая вопросы логистики и поставок. Отдельно отмечалось, что принимаемые решения направлены на снижение дефицита и предотвращение ажиотажного спроса.

На нынешнем этапе часть заправочных станций возвращает свободный формат реализации топлива, при этом перечень доступных видов и режим работы определяются по каждой АЗС отдельно.

Мария Удовик