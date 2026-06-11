«Инвалиды по состоянию здоровья не могут в полной мере реализовать свои права»

В Краснодаре возбуждены уголовные дела после обращений людей с инвалидностью, пожаловавшихся на компанию, которая занимается изготовлением протезов. Предприятие подозревают в выпуске некачественной продукции, оплачиваемой из бюджета. Как выяснил «Ъ-Кубань», история получила развитие с подачи краевого отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Опора», которая начала разбираться, почему ряд кубанцев, получивших протезы по электронным сертификатам, не могут пользоваться ими. Впоследствии прокуратура согласилась с доводами общественников о том, что фирма работала с нарушением стандартов и в итоге параметры протезов не соответствовали требованиям программ реабилитации инвалидов. Почему такая ситуация стала возможной и что целесообразно исправить в системе обеспечения инвалидов протезами — рассказывает руководитель кубанского отделения «Опоры», депутат гордумы Краснодара Алексей Егоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Егоров

Фото: предоставлено автором Алексей Егоров

Фото: предоставлено автором

«Сам принцип обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР) по электронному сертификату предполагает гражданско-правовые отношения инвалида с поставщиком или производителем изделий. Последний несет ответственность за качество товара, оплаченного за счет федерального бюджета, его соответствие рекомендациям индивидуальной программы реабилитации и абилитации и реальным реабилитационным потребностям человека. Такие отношения регулируются законодательством о защите прав потребителей.

Вместе с тем многие инвалиды, впервые оказавшиеся в ситуации выбора ТСР, их производителей, зачастую не имеют полной информации о технических характеристиках изделий, особенно сложных, изготавливаемых или настраиваемых под индивидуальные потребности пользователя (протезы, средства для слабовидящих и слабослышащих и другие), правилах их эксплуатации.

Большинство пользователей протезами не могут самостоятельно разобраться в их функциональных возможностях, не понимают, как они влияют на выполнение ежедневных задач, что включает услуга по протезированию, каким должно быть качественное и соответствующее индивидуальной программе изделие.

Именно поэтому инвалиды, нуждающиеся в первичном протезировании, а зачастую и инвалиды "со стажем" становятся жертвами недобросовестности организаций, предоставляющих по электронным сертификатам протезно-ортопедические изделия, которые не отвечают потребностям конкретных граждан. В дальнейшем это приводит к ухудшению реабилитационных возможностей человека, а порой к необратимым последствиям в состоянии его здоровья.

В практике работы мы сталкиваемся с ситуациями, когда инвалиды в силу недостаточной правовой грамотности, доверчивости, ограничений в состоянии здоровья не могут в полной мере реализовать свои гражданские права заказчика сложных индивидуальных изделий.

Заключенные ими договоры на изготовление протезов не содержат точных технических характеристик или их комплектации, конкретных сроков выполнения работ, гарантийных обязательств и иных существенных условий, не позволяющих предъявить производителю каких-либо претензий.

При этом предусматривают предоплату выполненных работ в размере 100%, которая осуществляется электронным сертификатом за счет бюджетных средств.

И инвалид вынужден заключать договор на этих условиях, потому что других ему никто не предлагает. Это создает риск для качества изделий и выполнения ими реабилитационных функций.

Получая изготовленный протез, не каждый опытный инвалид разберется, насколько средство реабилитации соответствует его потребностям, ожиданиям, комплектации и функционалу, обещанным при заключении договора. А при выявлении каких-либо несоответствий у него не хватит компетенций объяснить, что не устраивает и почему. В результате пользоваться таким протезом человек не сможет, вернуть деньги — тоже, заказать и оплатить независимую экспертизу, в суд идти — тем более.

На наш взгляд, предпосылками нарушений прав инвалидов при протезировании и злоупотреблений на протезно-ортопедическом рынке стало отсутствие контроля за расходованием средств электронных сертификатов со стороны уполномоченных органов. "Опора" уже обращала внимание Минтруда России на данную проблему с просьбой принять меры по нормативному закреплению механизмов контроля за целевым и эффективным расходованием средств электронных сертификатов, за качеством приобретаемых изделий, их соответствием индивидуальным особенностям и реабилитационным потребностям пользователей, а также рекомендациям индивидуальных программ реабилитации и абилитации. Надеемся, что данный вопрос будет урегулирован в ближайшее время».