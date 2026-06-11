ПВО отразила ночную атаку БПЛА над Кубанью и акваторией Черного моря

В ночь на 11 июня силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов над территориями российских регионов, включая Краснодарский край, а также акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, в период с 20:00 мск 10 июня до 07:00 мск 11 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотников самолетного типа.

Атакам подверглись Брянская, Курская, Белгородская, Орловская, Смоленская, Калужская, Тульская, Тверская и Владимирская области, Московский регион, Республика Крым и Краснодарский край. Кроме того, беспилотники уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

На территории Краснодарского края продолжает действовать режим беспилотной опасности. В связи с этим в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика с ночного времени вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. По предварительной информации, пострадали три человека.

Власти региона напоминают о действующем запрете на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Также запрещено распространять сведения о местонахождении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и другую информацию, которая может представлять угрозу безопасности.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации составляет до 300 тыс. руб.

Ранее Антитеррористическая комиссия Краснодарского края неоднократно обращалась к жителям и гостям региона с просьбой не публиковать в открытом доступе материалы, связанные с работой систем защиты, последствиями атак беспилотников и объектами стратегической инфраструктуры.

Мария Удовик