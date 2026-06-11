Громкие звуки в небе над Краснодаром власти объяснили отражением атаки БПЛА

Жители Краснодара могли слышать громкие звуки в небе над городом — это идет отражение атаки вражеских беспилотников в окрестностях кубанской столицы, заявили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Беспилотная опасность действует в Краснодарском крае. По информации ЕДДС, в окрестностях Краснодара отражают атаку БПЛА, поэтому жители города могут слышать громкие звуки»,— говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В мэрии напоминают, что снимать и выкладывать фото и видео воздушных целей, а также работы систем ПВО — запрещено.

Михеенко Дмитрий