Пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя» локализован
Пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшем от атаки беспилотного летательного аппарата прошедшей ночью, локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей музея.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным учреждения, сейчас ведется проливка конструкций.
Известно, что фрагменты оригинального полотна Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» из цикла работ, посвященных обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели после ночной атаки беспилотника на город. Отреставрированные части картины, восстановленные после пожара 1942 года, в момент происшествия находились вне здания панорамы и готовились к экспонированию в другом филиале.
Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки ВСУ в Севастополе серьезно пострадало здание музея-панорамы. По словам главы города, беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по объекту культурного наследия, который считается одним из главных символов Севастополя.