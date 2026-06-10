Пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя» локализован

Пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшем от атаки беспилотного летательного аппарата прошедшей ночью, локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным учреждения, сейчас ведется проливка конструкций.

Известно, что фрагменты оригинального полотна Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» из цикла работ, посвященных обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели после ночной атаки беспилотника на город. Отреставрированные части картины, восстановленные после пожара 1942 года, в момент происшествия находились вне здания панорамы и готовились к экспонированию в другом филиале.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки ВСУ в Севастополе серьезно пострадало здание музея-панорамы. По словам главы города, беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по объекту культурного наследия, который считается одним из главных символов Севастополя.

Алина Зорина