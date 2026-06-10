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Пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя» локализован

Пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшем от атаки беспилотного летательного аппарата прошедшей ночью, локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей музея.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным учреждения, сейчас ведется проливка конструкций.

Известно, что фрагменты оригинального полотна Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» из цикла работ, посвященных обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели после ночной атаки беспилотника на город. Отреставрированные части картины, восстановленные после пожара 1942 года, в момент происшествия находились вне здания панорамы и готовились к экспонированию в другом филиале.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки ВСУ в Севастополе серьезно пострадало здание музея-панорамы. По словам главы города, беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по объекту культурного наследия, который считается одним из главных символов Севастополя.

Алина Зорина

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