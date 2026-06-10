Аэропорт Сочи обслужил почти 24 тысячи пассажиров за день

Аэропорт Сочи 10 июня работает в штатном режиме. По данным воздушной гавани, к 15:30 мск обслужили почти 24 тыс. пассажиров, а количество рейсов с задержкой более двух часов сократилось до 16.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно суточному плану, аэропорт должен принять 105 рейсов и отправить 110. К середине дня на вылет обслужили 89 рейсов, на прилет — 67. Все производственные процессы, включая регистрацию пассажиров, предполетный досмотр, обслуживание воздушных судов и посадку, выполняются в штатном режиме.

В аэропорту отметили, что обстановка на территории терминала остается спокойной. Скоплений пассажиров не наблюдается, а обслуживание рейсов осуществляется в соответствии с действующим расписанием с учетом корректировок авиакомпаний.

На 15:30 по московскому времени задерживались 16 рейсов с отклонением от графика более чем на два часа. Пассажирам таких рейсов авиаперевозчики предоставляют услуги в соответствии с требованиями законодательства. Речь идет о напитках, питании и других мерах поддержки, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

В аэропорту также напомнили о работе бесплатной комнаты матери и ребенка. Для пассажиров доступны фонтанчики с питьевой водой, расположенные рядом с санитарными зонами терминала.

Получить актуальную информацию о статусе рейса пассажиры могут несколькими способами. Данные публикуются на онлайн-табло в здании аэропорта, на официальных сайтах авиакомпаний и воздушной гавани. Кроме того, обо всех изменениях пассажиров информируют через систему аудиообъявлений в терминале.

Мария Удовик