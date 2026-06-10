В Сочи гостиницы и апартаменты с бассейнами и SPA реализуются на 25–35% быстрее

Гостиничные проекты и апарт-комплексы с бассейнами и SPA реализуются в Сочи в среднем на 20–35% быстрее, а через год после старта продаж объем непроданных лотов в них оказывается на 15–25% ниже, чем в аналогичных объектах без подобных сервисов. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы недвижимости «Домос» и девелоперской компании Gravion.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, если в классическом жилом комплексе цена за время строительства увеличивается в среднем на 25–40%, то в проектах с развитой велнес-инфраструктурой (фитнес-клубы, SPA, бассейны, массажные кабинеты и пр.) прирост достигает 45–70%. Максимальную динамику показывают премиальные гостиничные комплексы с широким набором сервисов и развлечений, где капитализация за цикл реализации проекта может увеличиваться на 60–120%, свидетельствуют аналитики.

Эксперты отмечают, что в последние годы на рынке Сочи сформировалось четкое разделение между проектами для постоянного проживания и курортной недвижимостью. Если в жилых комплексах инфраструктура в первую очередь ориентирована на повседневные потребности местных жителей, то в гостиничных и апарт-комплексах акцент смещается в сторону отдыха, оздоровления и сервиса, констатирует руководитель платформы недвижимости «Домос» Сергей Бражник.

«Сегодня востребованы проекты, которые предлагают полноценный сценарий отдыха и жизни: оздоровление, спорт, гастрономию, сервис и возможности для досуга. По сути, современный курортный комплекс становится гибридом жилья, отеля, велнес-центра и инвестиционного актива одновременно»,— говорит господин Бражник.

По словам управляющего партнера Gravion Юрия Неманежина, инфраструктура сегодня напрямую влияет на экономику проекта, а для инвестора она стала полноценным инструментом формирования доходности, позволяя объекту конкурировать не только в высокий сезон, но и в течение всего года.

«Чем больше причин у гостя выбрать конкретный отель и остаться в нем дольше, тем выше загрузка, средний чек и, соответственно, доход собственников гостиничных номеров»,— подчеркнул господин Неманежин.

По данным «Домос» и Gravion, в 75–80% новых жилых комплексов Сочи представлены магазины и заведения общепита, в 70–75% предусмотрены детские площадки, а в 60–65% — спортивные зоны. При этом бассейны есть менее чем в половине проектов, спа-комплексы — примерно в трети, а собственный пляж встречается менее чем в 10% случаев.

В курортной недвижимости в 85–90% новых гостиничных и апарт-комплексов Сочи предусмотрены бассейны, в 70–80% — велнес-инфраструктура, включая спа-комплексы, термы и оздоровительные центры, в 65–75% — спортивные пространства, в 35–45% — собственный пляж, а в 30–40% — специальные зоны для отдыха и релаксации.

«Такие проекты демонстрируют более высокую загрузку, лучше переживают межсезонье и сохраняют ликвидность на вторичном рынке. Для инвестора это означает не только более стабильный денежный поток, но и более высокую стоимость самого актива в долгосрочной перспективе»,— считает Сергей Бражник.

По данным платформы, в Сочи сейчас можно выделить пять крупных гостиничных проектов с наиболее насыщенной инфраструктурой в расчете на продаваемый квадратный метр. Это Cosmos Selection Сочи Сиалия Резорт, Mandarin Garden, Volna Residences, Livingston и Greenmont.

Василий Хитрых