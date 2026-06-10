В аэропорту Сочи задерживаются более 60 рейсов после снятия ограничений

В аэропорту Сочи утром 10 июня зафиксировали задержки более 60 рейсов на прилет и вылет. Авиагавань продолжает работу без ограничений, однако расписание корректируется после временных ограничений на использование воздушного пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 08:00 задерживались 28 рейсов на вылет. Изменения затронули рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самару, Уфу, Стамбул, Анталью, Ереван, Минеральные Воды, Челябинск, Саратов, Душанбе, Иваново, Новый Уренгой, Ханты-Мансийск и ряд других направлений.

На прилет задерживались почти 40 рейсов. Корректировки коснулись воздушных судов из Москвы, Самары, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Минеральных Вод, Чебоксар, Саранска, Стамбула, Еревана, Саратова, Сургута, Антальи, Новосибирска, Новокузнецка, Казани, Омска, Тбилиси, Ярославля и Ташкента.

Ранее утром в аэропорту Сочи дважды вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным авиационных служб, их применяли для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Общая продолжительность ограничений составила около часа.

В настоящее время аэропорт работает по фактическому расписанию. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что скоплений пассажиров в терминале не наблюдается, а обстановка остается спокойной. Совместно с авиакомпаниями ведется работа по восстановлению регулярного графика полетов.

Для пассажиров продолжают работать все основные сервисы. В терминале поддерживается нормативный температурный режим, усилены справочно-информационная служба и колл-центр аэропорта. Помощь пассажирам оказывают менеджеры по гостеприимному сервису.

Также доступны бесплатная комната матери и ребенка, фонтанчики с питьевой водой возле санитарных зон и зарядные станции для мобильных устройств. Одновременно воспользоваться ими могут более 400 человек.

В аэропорту предупредили, что отдельные рейсы могут быть дополнительно перенесены, отменены или объединены перевозчиками. Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний, следить за информацией на электронных табло, официальных сайтах перевозчиков и аэропорта, а также обращать внимание на аудиообъявления в терминале.

Мария Удовик