Глава Сочи призвал туристов не публиковать кадры с работой военных

Власти Сочи обратились к жителям и гостям курорта с призывом не публиковать в социальных сетях фото- и видеоматериалы, связанные с работой систем противовоздушной обороны, военных и специальных служб. Поводом для обращения стало появление в интернете кадров ликвидации беспилотников на территории города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как отметил глава Сочи Андрей Прошунин, в социальных сетях продолжают появляться фотографии и видеозаписи процесса уничтожения беспилотных летательных аппаратов. По его словам, военные действуют оперативно и профессионально, обеспечивая безопасность жителей и гостей курорта, а последствия подобных происшествий стараются минимизировать.

Градоначальник подчеркнул, что официальные средства массовой информации, журналисты, блогеры и большинство жителей города соблюдают действующие ограничения и не распространяют материалы, связанные с действиями военных и специальных служб. Вместе с тем подобные публикации нередко появляются со стороны туристов, которые могут не осознавать серьезность последствий таких действий.

По словам Андрея Прошунина, размещение подобных материалов не освобождает граждан от ответственности. Он призвал всех неукоснительно соблюдать установленные требования и воздерживаться от публикации информации, которая может раскрывать детали работы систем защиты и силовых структур.

Власти города также напомнили, что вся достоверная информация о происшествиях и оперативной обстановке публикуется через официальные каналы. Актуальные сведения размещают оперативный штаб Краснодарского края, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, администрация Сочи и другие официальные ресурсы.

В обращении подчеркивается, что обеспечение безопасности остается одной из ключевых задач для города. Власти отметили, что курортная инфраструктура и предприятия индустрии гостеприимства продолжают работу, направленную на организацию безопасного отдыха и информирование жителей и туристов.

Ранее в Краснодарском крае ввели ограничения на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также на распространение информации о военных объектах и объектах критической инфраструктуры. За нарушение установленных требований предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации может достигать 300 тыс. руб.

Мария Удовик