Над Черным морем и регионами РФ за ночь уничтожили 326 беспилотников

В ночь на 10 июня силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, атака продолжалась в период с 20:00 мск 9 июня до 07:00 мск 10 июня. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Минобороны уточнило, что все воздушные цели были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Информация о последствиях атаки в сообщении ведомства не приводится.

На фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников власти Краснодарского края напомнили о действующих ограничениях на фото- и видеосъемку последствий таких происшествий. В регионе запрещено публиковать материалы, содержащие сведения о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, местах падения беспилотников, а также данные о расположении военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

Ограничения распространяются как на фото- и видеоматериалы, так и на иную информацию, которая может быть использована для оценки эффективности работы систем защиты или раскрытия местонахождения стратегически важных объектов.

В администрации региона подчеркнули, что соблюдение этих требований необходимо для обеспечения безопасности граждан и защиты инфраструктуры. Ранее власти Кубани уже призывали жителей и гостей региона не распространять сведения о работе сил и средств обороны, а также не публиковать материалы с мест происшествий.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации может достигать 300 тыс. руб. Власти региона призвали граждан учитывать действующие требования и получать информацию о происшествиях только из официальных источников.

Мария Удовик