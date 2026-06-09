В Краснодарском крае возведут 10 объектов по обработке мусора

В Краснодарском крае планируется строительство десяти объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, включая восемь комплексов переработки и два предприятия по сортировке и компостированию мусора. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, по всем проектам уже определены инвесторы, заключены концессионные соглашения и выделены земельные участки. В настоящее время ведется оформление технологического присоединения к электросетям и проектирование подъездных дорог.

Кондратьев уточнил, что до конца года регион рассчитывает получить положительные заключения государственной экспертизы по шести объектам и приступить к строительству одного из комплексов. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеоконференции с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

В свою очередь Дмитрий Патрушев указал на необходимость ускорения реализации проектов и повышения прозрачности отраслевых процессов, включая внедрение систем видеонаблюдения на объектах и более широкое использование цифровых инструментов координационного центра правительства.

Вячеслав Рыжков