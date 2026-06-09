Двоих сочинцев обвинили в хищении выплаты у семьи погибшего на СВО
В Центральный районный суд Сочи направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в серии телефонных мошенничеств с общим ущербом около 34 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По версии следствия, одной из жертв стала семья погибшего участника специальной военной операции. В июне 2025 года фигуранты связались с его братом и, используя схему с так называемым «безопасным счетом», убедили его перевести полученную единовременную выплату и личные сбережения. Общая сумма ущерба по этому эпизоду составила 11 млн руб.
Кроме того, обвиняемые, как утверждается, обманули семейную пару пенсионеров. Злоумышленники сообщили им о якобы переводах средств на нужды ВСУ и, опасаясь возможного преследования, потерпевшие продали квартиру в Сочи и передали мошенникам свыше 23 млн руб.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.