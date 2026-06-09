Голкипер Илья Самсонов расторг контракт с ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» и вратарь Илья Самсонов расторгли контракт. Соглашение прекратили по инициативе самого игрока, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги. При этом спортивные права на голкипера сохранились за сочинским клубом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Самсонов присоединился к «Сочи» в ноябре 2025 года. Вратарь является воспитанником «Металлурга» (Магнитогорск), в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2016 году.

С 2019 по 2025 год хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге. За это время он защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс».

По итогам сезона 2025/26 сочинский клуб занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и не смог выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что команда «Сочи» усилила линию нападения, подписав контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Александром Хохлачевым. Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один сезон. В прошлом чемпионате КХЛ хоккеист выступал за «Салават Юлаев», набрав 15 очков (девять шайб и шесть результативных передач) в 33 матчах регулярного сезона. Ранее господин Хохлачев играл за «Спартак» (Москва), СКА (Санкт-Петербург) и «Авангард» (Омск), а также провел девять матчей за «Бостон Брюинз». В сезоне 2024/25 нападающий уже выступал за сочинский клуб.

Мария Удовик