Двукратный обладатель Кубка Гагарина Хохлачев подписал контракт с ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт с нападающим Александром Хохлачевым. Соглашение с двукратным обладателем Кубка Гагарина рассчитано на один сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О переходе форварда сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Ранее хоккеист покинул уфимский клуб «Салават Юлаев» после завершения срока действия контракта.

Александру Хохлачеву 32 года. К «Салавату Юлаеву» он присоединился в сентябре 2025 года, сначала подписав пробное соглашение, а затем полноценный контракт. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26 нападающий провел 33 матча, в которых набрал 15 очков, забросив девять шайб и отдав шесть результативных передач. Кроме того, форвард принял участие в трех матчах плей-офф.

Минувший сезон хоккеист начинал в тольяттинской «Ладе», однако в сентябре 2025 года клуб расторг с ним контракт. После этого игрок продолжил карьеру в составе уфимской команды.

Значительная часть карьеры господина Хохлачева связана с московским «Спартаком», за который он выступал в разные годы с 2012 по 2023 год. На сегодняшний день форвард остается лучшим бомбардиром клуба в истории выступлений в КХЛ, набрав 216 очков.

Также нападающий защищал цвета петербургского СКА и омского «Авангарда». В составе обеих команд он по одному разу выиграл Кубок Гагарина. Кроме того, в сезоне-2024/25 хоккеист уже выступал за «Сочи», после чего продолжил карьеру в других клубах лиги.

В активе Александра Хохлачева есть опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. За клуб НХЛ Boston Bruins он провел девять матчей.

Подписание опытного форварда стало одним из первых кадровых решений сочинского клуба в межсезонье. По итогам чемпионата КХЛ сезона-2025/26 ХК «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф. Руководство клуба продолжает работу по формированию состава на новый сезон.

Мария Удовик