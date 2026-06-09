Участник СВО Дмитрий Сидоренко стал замминистра курортов Краснодарского края

Дмитрий Сидоренко, участвовавший в специальной военной операции и завершивший обучение по программе «Время героев», занял пост заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Его наставником в рамках проекта выступал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона заявил, что участники специальной военной операции, ставшие выпускниками программы, являются управленцами «нового поколения».

«Один из них — житель Кубани Дмитрий Сидоренко, который занял пост заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Уверен, его профессиональные качества и чувство долга помогут в реализации самых амбициозных задач»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Дмитрий Сидоренко участвовал в ряде военных конфликтов. После ухода со службы он прошел стажировку в региональных ведомствах, Законодательном собрании и Контрольно-счетной палате Краснодарского края.

Кроме того, еще один выпускник программы «Время героев» из Краснодарского края — Сергей Крившенко. Он с первых дней участвовал в СВО, получил ранение и был удостоен государственных наград. В рамках президентской программы он стажировался в краевых министерствах, ведомствах и законодательной власти. С октября 2025 года Сергей Крившенко занимает должность заместителя министра образования и науки Краснодарского края по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

По данным администрации Краснодарского края, проект «Время героев» был инициирован президентом России. Он направлен на подготовку руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. В феврале 2025 года по поручению Владимира Путина и по инициативе Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае запустили региональный аналог — проект «Герои Кубани».

Елизавета Ершова