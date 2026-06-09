На Кубани только один региональный сервис попал в «белые списки» Минцифры

В Краснодарском крае лишь один региональный сервис попал в перечень ресурсов, к которым сохраняется доступ при ограничениях мобильного интернета. Речь идет о мобильном модуле системы управления скорой медицинской помощи, пишут «Ведомости Юг».

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По словам руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального, региональные власти неоднократно направляли в Минцифры России предложения включить в «белые списки» четыре кубанских ресурса. Среди них были система управления информационными ресурсами исполнительных органов власти края, региональный портал госуслуг и мобильное приложение «Моя Кубань».

Как сообщил господин Завальный, в ответ на обращение поступила информация о технических ограничениях по количеству ресурсов, доступ к которым сохраняется во время ограничений услуг мобильной связи при угрозах атаки беспилотных воздушных судов.

Он также рассказал, что Минцифры РФ разъяснило субъектам России порядок попадания в «белые списки». Владельцам сервисов необходимо обращаться через профильные федеральные ведомства. Требуется подтвердить социальную значимость интернет-ресурса. Сервисы не могут использовать зарубежные хостинг-провайдеры и функциональные элементы, размещенные за пределами России и российского сегмента интернета.

Технические механизмы обеспечения доступа к социально значимым сервисам определяет Минцифры России. Краевой департамент информатизации и связи проводит разъяснительную работу с региональными компаниями, включая банки, торговые сети, службы доставки и такси, рассказывая о порядке попадания в «белые списки».

Алина Зорина