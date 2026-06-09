Росимущество консолидировало активы экс-депутатов Заксобрания Кубани

Росимущество получило контроль над рядом аграрных, портовых и винодельческих активов бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Алексея Сидюкова и Сергея Фурсы. Это следует из данных СПАРК, согласно которым 4 июня 2026 года ведомство стало владельцем 100% долей ООО «Сидэко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Через головную структуру государство консолидировало управление 25 предприятиями, включая агро- и инфраструктурные активы региона. В их числе — ООО «Краснодарзернопродукт», ООО «Морской зерновой терминал», винодельческие хозяйства «Мысхако» и «Раевское», а также агрофирмы «Марьянская» и «Калининская».

Передача активов была осуществлена по решению Ленинского районного суда Краснодара, удовлетворившего в апреле 2026 года иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, национализация затронула 318 жилых и 43 нежилых объекта недвижимости, 139 земельных участков и доли в 81 коммерческой организации, а общий объем изъятых активов превысил 81,5 млрд руб.

В надзорном ведомстве утверждали, что Алексей Сидюков и Сергей Фурса действовали совместно с бывшим заместителем губернатора Краснодарского края Андреем Коробкой, который, по версии прокуратуры, курировал агропромышленный блок региона и способствовал перераспределению активов в частный контроль.

Ранее Ленинский районный суд Краснодара также удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества самого Андрея Коробки и связанных с ним лиц, признав нарушения антикоррупционного законодательства и постановив изъять активы стоимостью свыше 10 млрд руб., включая земельные участки и доли в компаниях.

Анна Гречко