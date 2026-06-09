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Почти на всем протяжении реки Кубань снизился уровень воды

Практически на всем протяжении реки Кубань зафиксировано снижение уровня воды. Повышенный уровень без достижения неблагоприятных отметок сохраняется лишь в нижнем течении. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Вячеслав Рыжков

Фото: Вячеслав Рыжков

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать на территории Славянского района и в четырех населенных пунктах Крымского района: станице Троицкой, хуторах Западный и Урма, а также в селе Гвардейском.

В пункте временного размещения в Славянском районе остается один человек.

Алина Зорина

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