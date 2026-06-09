Почти на всем протяжении реки Кубань снизился уровень воды
Практически на всем протяжении реки Кубань зафиксировано снижение уровня воды. Повышенный уровень без достижения неблагоприятных отметок сохраняется лишь в нижнем течении. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Вячеслав Рыжков
Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать на территории Славянского района и в четырех населенных пунктах Крымского района: станице Троицкой, хуторах Западный и Урма, а также в селе Гвардейском.
В пункте временного размещения в Славянском районе остается один человек.