В Ярославле отремонтируют улицу Университетскую

В Ярославле опережающими темпами будет отремонтирована улица Университетская на участке от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов утвердил проекты планировки и межевания территории линейного объекта — автомобильной дороги на улице Университетская. Дорога будет четырехполосной, планируемая скорость проезда автомобилей — 60 км/ч. Ширина тротуара составит 3 м. Предусмотрены съезды.

Ремонт улицы Университетской будет проведен на средства, дополнительно выделенные на ремонт муниципальных дорог в размере 1,7 млрд руб. из областного бюджета.

Как пояснил губернатор Михаил Евраев, большую часть из запланированных дорог отремонтируют в этом году. «Объекты определяли вместе с главами и с учетом обращений жителей»,— дополнил он.

Так, в 2026 году будут отремонтированы запланированные на 2027 год объекты в Рыбинске: улица Гоголя от Волжской Набережной до улицы Карякинской, улица Бородулина от улицы Крестовой до улицы Карякинской, улица Рыбинская от Волжского моста до улицы Сакко и Ванцетти, улица Правды от Волжского моста до улицы Александровской, улица Захарова от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева к травмопункту, улица Чкалова от улицы Пушкина до улицы Свободы к детской городской больнице и другие.

В Борисоглебском приведут в порядок подъезд к стадиону, в Брейтове выполнят первый этап ремонта на улице Первомайской, в Гаврилов-Яме — на улице Кирова. В Даниловском округе проведут капремонт моста через реку Лунку. В Любиме обновят территорию у автовокзала. В поселке Пречистое ремонт ждет улицу Привокзальную.

В Рыбинском округе работы проведут на дороге Сергиев Посад — Череповец. В Тутаевском округе капремонт выполнят на дороге Ярославль — Рыбинск, у лагеря «Чайка». В Ярославском округе дорожники выйдут на ремонт подъездных дорог к участкам для многодетных семей в деревне Боровой.

Алла Чижова