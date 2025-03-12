Мэр Ярославля утвердил проект планировки дороги на Университетской

В Ярославле утверждены проекты планировки и межевания территории линейного объекта — автомобильной дороги на улице Университетская в Заволжском районе. Соответствующее постановление мэр Артем Молчанов подписал 11 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Речь идет об участке от улицы Союзной до проспекта Машиностроителей. Реконструкция дороги пройдет в два этапа: первый — от Союзной до Маяковского (0,87 км), второй — от Машиностроителей до Маяковского и пересечение Маяковского с Университетской (2,091 км). Дорога будет четырехполосной, планируемая скорость проезда автомобилей — 60 км/ч. Ширина тротуара составит 3 м. Предусмотрены съезды к общежитию ЯрГУ, к МКР № 9, на улицу Красноборскую и ряд других.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», строительство улицы хотят начать в 2025 году.

Алла Чижова