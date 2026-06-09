В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В период с 11:00 до 13:00 и до конца суток 9 июня, а также 10, 11 и 12 июня местами на территории Краснодарского края ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются сильный дождь, ливень, гроза и град. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

Жителей и гостей региона призывают быть внимательными и осторожными в это время.

Алина Зорина