За ночь над восемью регионами России и двумя морями уничтожили 140 беспилотников

В ночь на 9 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, Московского региона и Республики Крым. Также атаки отражали над акваториями Черного и Азовского морей.

В Минобороны уточнили, что все обнаруженные цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны в течение ночи. Подробности о последствиях на земле в сообщении военного ведомства не приводятся.

На фоне сохраняющейся угрозы на территории Краснодарского края продолжает действовать режим беспилотной опасности, который был введен вечером 8 июня. Оперативные службы региона продолжают мониторинг обстановки и принимают меры для обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры.

Ранее в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи временно вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. После завершения действия ограничительных мер работа воздушной гавани была возобновлена.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Также запрещено распространять сведения о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и другую информацию, которая может быть использована в ущерб безопасности.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации может достигать 300 тыс. руб.

Ранее Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей и гостей региона не публиковать фото и видео военной и специальной техники, а также объектов транспортной, промышленной, топливно-энергетической и иной критически важной инфраструктуры. Такие меры направлены на обеспечение безопасности и защиту стратегически значимых объектов.

Мария Удовик