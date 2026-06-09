Над Крымом и другими регионами РФ сбили 140 БПЛА
Над территорией Республики Крым и других регионов России ликвидировали 140 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.