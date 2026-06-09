Житель ДНР погиб из-за атаки на автодорогу Ялта—Донецк

Житель Донецкой Народной Республики погиб из-за атаки ударных дронов на автодорогу Ялта—Донецк. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мужчина 1985 года рождения погиб на автодороге рядом с населенным пунктом Кременевка Володарского муниципального округа. Также в Приморском районе Мариуполя пострадали мужчина и женщина, сейчас им оказывается медицинская помощь.

Глава ДНР выразил соболезнования семье и близким погибшего, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

По его словам, также повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля — в Приморском, Ильичевском и Октябрьском районах Мариуполя, Старобешевском и Володарском муниципальных округах.

Елизавета Ершова