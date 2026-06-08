Пострадавшая при атаке на автобус в ДНР семья вернулась в Ярославскую область

В Ярославскую область вернулась семья, которая пострадала в результате удара ВСУ по автобусу, следовавшему в Симферополь, в ДНР. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что БПЛА атаковал автобус в городе Енакиево 3 июня. Погибли 8 человек, пострадали — 12, в том числе девушка и ее ребенок 2016 года рождения из Ярославской области. Пострадавшая ярославна находилась в тяжелом состоянии.

«Она вместе с сыном ехала к своему любимому человеку, который сейчас защищает Родину. Но, увы, дрон в Енакиево оборвал все планы и надежды. В последний момент Настя прикрыла собой сына и тем самым спасла ему жизнь. Более суток она была на грани жизни и смерти. Но хирурги вытянули девочку с того света. Ее любимый человек приехал с линии боевого соприкосновения и сделал ей предложение прямо в реанимации»,— сообщал мэр Горловки Иван Приходько.

По информации «Ъ-Ярославль», семья вернулась в Ярославскую область. В областном минздраве сообщили, что пострадавшая девушка доставлена в Ярославскую областную больницу.

«Тяжесть состояния соответствует перенесенным травмам. Пациентке был проведен комплекс высокотехнологичной диагностики, скорректирован план лечения и восстановления, женщина находится под постоянным контролем медиков ОКБ»,— прокомментировали в ведомстве.

Ребенка забрал отец еще в период нахождения в ДНР, сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручал оказать семье помощь.

Алла Чижова