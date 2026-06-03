Правительство области окажет помощь ярославской семье, пострадавшей в ДНР

Правительство Ярославской области окажет помощь семье, пострадавшей в результате удара ВСУ по автобусу Москва— Симферополь в ДНР. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

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Сегодня утром в городе Енакиево ударный БПЛА атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь. В результате погибли восемь человек, пострадали десять.

«Среди пострадавших есть семья из Ярославской области. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в этой террористической атаке. Поручил оказать семье из нашего региона помощь из резервного фонда Правительства Ярославской области»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пострадала семья из Углича.